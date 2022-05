Aliança liderada pela Rússia quer cooperar com a NATO para reduzir tensão no continente

A pós-soviética Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), que é liderada pela Rússia, propôs-se esta segunda-feira a cooperar com a NATO para diminuir a tensão causada pela crescente militarização da região euroasiática.

"Reconhecendo a sua responsabilidade de garantir uma paz sólida na região euroasiática, sublinhamos a importância de reduzir a tensão no continente e confirmamos a disposição para iniciar uma cooperação prática com a NATO", indica a declaração final da OTSC após uma cimeira no Kremlin ao fim de 20 anos de existência.

A OTSC alerta que as relações internacionais se caracterizam cada vez mais por um "agravamento da tensão" e para a "tendência para a ingerência militar como forma de resolver crises", a "aplicação seletiva dos princípios do direito internacional" e o "uso de sanções unilaterais".