Alimenta vários sem-abrigo com comida envenenada e filma-os em agonia

Um norte-americano foi detido por alegadamente alimentar oito sem-abrigo com comida envenenada para depois os filmar em agonia.William Cable, de 38 anos, dizia às vítimas que estavam a participar num desafio de comida picante. No entanto, este homem servia-lhes comida misturada com uma substância cáustica derivada de pimentões.Os sintomas que as vítimas apresentavam iam de convulsões a dificuldade em respirar e até dor de estômago intensa.As vítimas, que não sabiam que a comida estava envenenada, foram depois hospitalizadas.O suspeito está acusado de envenenamento de oito pessoas e enfrenta uma pena máxima de 19 anos e três meses.