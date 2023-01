Almirante taiwanês defende preparação militar da população face a "iminente" invasão chinesa

O almirante Lee Hsi-ming, ex-vice-ministro da Defesa de Taiwan, defendeu à agência Lusa a mobilização e treino da população taiwanesa, para resistir a uma "iminente" invasão chinesa através de táticas de guerra assimétrica.

"Temos que nos libertar do pensamento convencional em matéria de Defesa", frisou Lee Hsi-ming, que é também investigador no Project 2049 Institute, grupo de reflexão com sede em Washington, destacando que a ilha, de quase 24 milhões de habitantes, deve manter "prontidão de combate", face a um conflito que considera "iminente".

Em entrevista à Lusa, concedida no 'campus' da Universidade Nacional de Chengchi, localizado no sul de Taipé, o militar admitiu um aumento da preocupação em Taiwan com questões de defesa e segurança, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, e destacou a importância de apostar em estratégias de guerra assimétrica para resistir a uma potencial ofensiva da China.