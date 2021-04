Almoço de Domingo de Páscoa em Itália só pode juntar três pessoas

O aumento de casos de Covid em Itália levou o governo a decretar um novo confinamento no período da Páscoa. As deslocações ficaram limitadas a trabalho e compras de bens essenciais e as refeições pascais só podem ser feitas em casa, juntando um máximo de três adultos. Estas medidas são tomadas numa altura em que o país regista uma média de 20 mil novos casos todos os dias.As igrejas continuaram abertas ao culto, mas as pessoas foram aconselhadas a não saírem das suas regiões para assistir às cerimónias desta quadra.Pelo segundo ano consecutivo, o Papa Francisco vai dirigir a mensagem de Páscoa aos fiéis numa Praça de São Pedro totalmente vazia.A partir de segunda-feira as restrições serão ligeiramente abrandadas em algumas regiões, mas deverá continuar a haver patrulhamento reforçado para evitar a repetição do que aconteceu em junho de 2020. Nessa altura foi levantado o confinamento que durava desde fevereiro e as mortes por Covid aumentaram de imediato, atingindo, no dia 1 de abril deste ano, 501 mortes e 23,634 novos casos.