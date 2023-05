Alpinista nepalês fixa novo recorde ao escalar o Evereste pela 27.ª vez

O alpinista nepalês Kami Rita Sherpa alcançou esta quarta-feira o cume do Evereste pela 27.ª vez, estabelecendo um novo recorde no topo do mundo, disse o organizador da expedição.

"Ele alcançou o cume com sucesso esta manhã enquanto guiava um alpinista vietnamita", disse à agência de notícias France-Presse (AFP) Mingma Sherpa, da empresa Seven Summit Treks.

Kami Rita Sherpa, de 53 anos, detinha o recorde desde que efetuou a 22.ª ascensão ao topo do Evereste, em 2018, batendo um recorde anterior que dividia com outros dois sherpas, ambos já reformados.