Alpinistas arriscam caução de 15 mil euros caso morram durante subida à montanha mais alta da Europa

Courmayeur, uma cidade conhecida pelo resort de ski, considera que a proposta é "surreal": "Nós, enquanto administradores, podemos limitar-nos a reportar percursos que não estejam em boas condições, mas pedir um depósito para escalar até ao topo é surreal", cita o jornal Corriere dela Será.





O objetivo é desincentivar alpinistas amadores a ingressar na perigosa aventura de escalar o percurso pelo lado francês.



Leia também Alta de preços dos combustíveis é incentivo para mudanças, dizem economistas



"O município de Sanit-Gervais planeia tomar medidas adaptadas à irresponsabilidade de alguns e aos riscos que fazem os socorristas correr", partilhou Jean-Marc Peillex no Twitter.O objetivo é desincentivar alpinistas amadores a ingressar na perigosa aventura de escalar o percurso pelo lado francês.

Jean-Marc Peillex, autarca de Saint-Gervias-les-Bains, na França, quer cobrar 15 mil euros a todos os alpinistas que morram enquanto escalam o Monte Branco - a montanha mais alta da Europa. Este valor será utilizado para pagar gastos com resgate e funeral.O político usou o twitter para partilhar esta proposta, mas nem todos estão de acordo com a 'caução'. Do lado italiano da montanha, o autarca de