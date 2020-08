Alta velocidade causa acidente dramático em Nova Iorque

Circular em excesso de velocidade dentro de uma cidade com trânsito quase nulo, para além de ser ilegal, pode ter consequências devastadoras.

Basta ver o vídeo do acidente, e respetivas consequências, que aconteceu na noite da última sexta-feira numa avenida do bairro do Bronx, em Nova Iorque.





Um automóvel de cor branca atravessa um cruzamento e prepara-se para subir a rampa de acesso à via rápida quando é abalroado pela traseira por outro veículo de cor cinzenta, que levanta voo e acaba por capotar.





O ‘youtuber’ que gravou o sinistro teve o discernimento para telefonar de imediato para o 112, mas não parou de filmar as graves consequências físicas para ambos os condutores, que, ainda assim, conseguiram arrastar-se para fora das viaturas acidentadas.