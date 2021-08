Alterações climáticas estão a exacerbar as desigualdades em África, defende analista

O climatologista moçambicano Izidine Pinto alertou este sábado que as alterações climáticas estão a exacerbar as "grandes desigualdades" em África, mas "existirá sempre alguém que vai dizer que o clima não está a mudar", como "existem indivíduos que não acreditam em vacinas".

Izidine Pinto é climatologista e um dos autores do relatório do Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (IPCC), divulgado na segunda-feira, e que é "uma espécie de último aviso para a humanidade", uma vez que concluiu que "é indiscutível que as atividades humanas estão a causar mudanças climáticas, tornando eventos climáticos extremos mais frequentes e mais severos".

Em entrevista à agência Lusa, o investigador na Universidade da Cidade do Cabo, África do Sul, reconheceu que, apesar das evidências científicas explanadas no documento, "existirá sempre alguém que vai dizer que o clima não está a mudar, como atualmente existem indivíduos que não acreditam em vacinas".