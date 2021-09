Aluna em morte cerebral após ser baleada pelo segurança da escola

secundária Millikan High

Uma aluna de 18 anos está em morte cerebral após ter sido atingida a tiro na cabeça pelo segurança de uma escola nos Estados Unidos. A família da jovem confirmou que é provável que a adolescente não sobreviva.Mona Rodriguez, estudante dae mãe de um bebé de cinco meses, está a receber suporte de vida no hospital, avança o New York Post.

A jovem foi baleada na Califórnia depois de ter partido da escola de carro, na sequência de uma discussão com uma aluna de 15 anos. Rodriguez estava no veículo com o irmão e o pai da criança quando o segurança fez os disparos.



Segundo o New York Post, há vídeos que mostram o momento em que o homem disparou por duas vezes contra o carro, que quase o atingiu ao acelerar para fora do parque de estacionamento.





Rafeul Chowdhury, o pai da criança.

Chowdhury afirmou que o segurança ameaçou com gás pimenta as duas raparigas quando lutavam. Segundo o jovem, de 20 anos, o homem não ameaçou usar a arma antes de fazer os disparos. "Ele nunca nos disse que parássemos. E a maneira como disparou contra nós não está certa".

Esta quarta-feira, a família da jovem pediu justiça à porta da escola. "Agora tenho de assumir o papel de mãe e pai, tenho de manter o meu filho forte", disse

O segurança da escola está em licença administrativa durante o período de investigação, adianta o canal americano KTLA. A polícia de Long Beach está a investigar o caso.