Aluno autista recebe ovação em silêncio por colegas em entrega de diploma do ensino secundário

Jack Higgins é um rosto familiar na Carmel High School, em Nova Iorque. O adolescente sofre de autismo e é bastante sensível ao ruído.



Por esse motivo, na cerimónia de final de curso, a 20 de julho, aproximou-se do palco para receber o diploma e os alunos do ensino secundário ofereceram-lhe uma ovação em silêncio.

Após oito anos num programa especial numa escola para alunos com problemas cognitivos, de aprendizagem ou de comportamento, Jack Higgins formou-se. Os pais queriam que este conseguisse estar na cerimónia de entrega de prémios, e abordaram a questão do barulho dos aplausos.

Antes do menino subir ao palco para receber o diploma de final de curso, o diretor da escola, Lou Riolo, pediu a todos presentes no evento que não aplaudissem o adolescente. Higgins aproximou-se do palco com as mãos nos ouvidos, não estando à espera da ovação em silêncio.



O diretor da escola foi quem sugeriu a ideia de "todos ficarem em silêncio enquanto Jack se aproximasse do palco".

Sabendo que este era um momento importante para o menino autista, o diretor da escola reuniu-se com os membros da equipa e com os pais de Jack e explicou-lhes o seu objetivo, segundo conta a CNN. Lou Riolo achou importante tomar esta decisão, primeiro por Jack, segundo pela sua família que pode assim estar presente no evento importante.

Lou Riolo revela ainda que os alunos conseguem ser muitas vezes rebeldes e imprevisíveis, no entanto, não esperava uma resposta tão positiva.

"Acredito que as pessoas têm uma alma bondosa e compreensiva quando querem ajudar. Esta foi uma das ocasiões", explicou Lou Riolo.