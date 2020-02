Aluno de 10 anos espancado até à morte por não saber a lição do dia

Uma criança de 10 anos foi espancada atè à morte por não saber a lição do dia numa escola islâmica, no Senegal.Fallou Diop acabou por morrer após ter sido submetido a uma "correção" inflingida por um jovem (com idade entre os 15 e os 20 anos) encarregado de vigiar os estudantes na ausência do professor. Fontes policiais dão conta de que o jovem estava a ser castigado por não ter assimilado a matéria.O jovem foi detido, juntamente com o diretor da escola, e ambos foram acusados de homicídio, por terem colocado em risco a vida alheia e por terem negado auxílio a uma pessoa em perigo.Ndèye Dieng, ministro da Família e dos Direitos da Criança do Senegal, já reagiu à notícia e prometeu prestar todo o apoio à familía da vítima.De acordo com a France-Presse, existem milhares de escolas islâmicas naquele país onde os alunos são vítimas de maus-tratos. O jonal Liberation constata que desde 2018 morreram cerca de 17 adolescentes na sequência de atos de violência ou negligência neste tipo de estabelecimentos para onde as crianças são enviadas, muitas vezes a quilómetros de casa, para poderem ter uma educação islâmica.