Aluno de 12 anos morre depois de ter sido forçado pela professora a correr num dia de muito calor

Um aluno de 12 anos morreu depois de ter sido forçado, pela professora de educação física, a correr sob temperaturas de 36 graus, em Lake Elsinore, na Califórnia.Segundo o The New York Post, Yahshua Robinson terá dito à professora que estaria a sentir-se mal antes de desmaiar."Ele estava a falar com a professora, e disse que precisava de água", disse a tia da vítima,Plummer, a uma estação de televisão citada pelo The New York Post, acrescentando que o sobrinho informou a professora e os colegas de que não estava a conseguir respirar.O menino ainda foi transportado para uma unidade hospitalar, a cerca de 16 quilómetros, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.Plummer revelou que a mãe de Yahshua, também professora de educação física, alertou a instituição para o calor intenso."Ela informou a administração: 'Não deixem nenhuma criança sair hoje para fazer educação física'. E o que é que aconteceu? Ela recebe uma chamada a dizer que ele desmaiou no campo", disse a tia do menino citada pelo The New York Post.