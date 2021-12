Um adolescente de 15 anos matou a tiro quatro colegas e feriu outras sete pessoas numa escola secundária dos arredores de Detroit, na terça-feira à noite. Foi detido sem oferecer resistência, mas recusou explicar os motivos do ataque, que foi levado a cabo com uma pistola semiautomática comprada pelo pai dias antes, na ‘Black Friday’.









Vídeos nas redes sociais mostram o pânico vivido por alunos e professores do Liceu Oxford quando soaram os primeiros tiros. O atirador, identificado como Ethan Crumbley, terá mesmo tentado enganar os alunos barricados numa sala, fazendo-se passar por polícia e garantindo que estava tudo bem e podiam sair. Valeu a presença de espírito do professor, que recusou abrir a porta.

As vítimas do ataque foram identificadas como Tate Myre, de 16 anos, Hana St. Juliana, de 14, Madisyn Baldwin, de 17, e Justin Shilling, de 17. Este último ficou gravemente ferido e morreu ontem no hospital. Seis outros alunos e uma professora ficaram feridos.





As autoridades tentam agora perceber os motivos que levaram o jovem a abrir fogo na escola. Após ser detido, Ethan foi levado para um centro de detenção juvenil e colocado numa cela antissuicídio, tendo sido aconselhado pelos pais a não responder às perguntas da polícia.