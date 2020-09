Aluno de 15 anos violado por professora de dança culpa-a por depressão

Uma professora de dança de Aston, no estado norte-americano da Pensilvânia, foi detida na passada sexta-feira e está acusada de violar um aluno seu, de 15 anos. Segundo a polícia, o menor responsabiliza a professora e os abusos sexuais cometidos por esta pela depressão que o afeta, e que o levou a desenvolver problemas de alcoolismo e tabagismo.

Segundo as autoridades, Carly Green, de 24 anos, começou a dar aulas à vítima há cerca de cinco anos. Em 2018 começou a abusar do rapaz e, logo após notar que algo se passava, a mãe do menor fez queixa às autoridades. Só agora o caso foi investigado.

A mãe da vítima explica que estranhou o filho tornar-se subitamente “reservado e deprimido”, começando a beber álcool e fumar, quando antes era “um rapaz feliz e normal, que tinha sempre boas notas na escola”.

A polícia investigou o telemóvel do menor e encontrou mensagens de cariz sexual e fotos da professora nua enviadas pela própria. “Escolheu aproveitar-se da confiança estabelecida e construída numa relação de vários anos para abusar sexualmente da vítima, sabendo bem a idade da mesma, e que não podia dar consentimento para atividade sexual, segundo as leis estatais”, afirmou o procurador responsável pelo caso.

A professora foi detida após se ter entregado à polícia. Está a aguardar o início do julgamento, marcado para 25 de setembro, em prisão preventiva.