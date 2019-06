Aluno perde visão por causa de água azul ingerida na escola

Uma mãe exigiu testes de arsénio para determinar se a contaminação do solo da escola do filho, de 13 anos, contribuiu para a perda de visão do jovem.

As suspeitas de que a água potável azul em Buchanan, na Escócia, seria prejudicial começaram após um número significativo de professores terem sido diagnosticados com cancro.

O filho de Josie Morgan, Tommi, que é autista, é um aluno do primeiro ano na escola secundária de Buchanan e está cego desde outubro. O jovem terá desenvolvido subitamente uma úlcera na córnea direita que lhe roubou a visão.

De acordo com o jornal britânico The Mirror, Josie revelou que testes médicos mostraram que o rapaz tem três vezes mais que os níveis normais de arsénico no seu corpo.

"A visão de Tommi era perfeita antes de ele começar o ensino escolar, mas começou a desenvolver uma úlcera que fez com que a visão se deteriorasse ao longo de duas semanas. No começo de outubro ele estava totalmente cego", afirmou.

"Ele fez alguns testes há três semanas, mas os médicos dizem que é provável que ele não recupere a visão", acrescentou.



Josie exige agora que sejam feitos testes para se apurarem responsabilidades.