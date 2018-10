Alunos aprovam o fim das palmas em eventos de estudantes

Em Manchester, considera-se que ruído dos aplausos pode ferir os alunos mais sensíveis e sugerem-se alternativas.

Mãos abertas e levantadas acima da cabeça, a agitarem-se freneticamente. O gesto é designado como 'jazz hands', e é assim que os alunos da Universidade de Manchester pretendem que se mostre aprovação por alguma coisa nos eventos dos estudantes.



Isto porque os estudantes acabam de aprovar um regulamento que bane as tradicionais palmas ou os gritos. Uma grande maioria dos alunos que participou no senado académico, realizado a 27 de setembro, aprovou o fim deste ruidoso tipo de manifestação, com o argumento de que "podem ser um problema para alunos que sofram de ansiedade ou de distúrbios sensoriais".



Vai daí, nesta nova ode ao politicamente correto, os estudantes aprovaram "uma forma de celebração mais inclusiva". E adotaram a saudação usada na linguagem gestual para surdos.



https://www.youtube.com/watch?v=HV6k9PjnzyQ



O caso já está a dar aso a todo o tipo de gozo, mas limita-se a seguir a tendência. É que, deste 2015 que a NUS, a organização nacional de estudantes em Inglaterra, usa as palmas silenciosas nos seus encontros. Tudo a favor de um mundo mais tolerante, mais inclusivo, talvez infinitamente mais aborrecido...