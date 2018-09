Dupla ataca escola com revólver e bomba e fere dois colegas

Uma das vítimas está em estado grave. Agressores alegam ter sido vítimas de 'bullying', em escola brasileira.

Por Lusa | 17:33

Dois alunos armados com um revolver e uma faca entraram esta sexta-feira numa escola do estado brasileiro do Paraná e atiraram sobre vários colegas, ferindo dois.

O caso ocorreu no Colégio Estadual João Manoel Mondrone, em Medianeira, município localizado no oeste do Paraná e a 60 quilómetros da cidade fronteiriça de Foz do Iguaçu.

Segundo informações da polícia militar, dois alunos ficaram feridos, um dos quais em estado grave.



Um dos jovens era o atirador e o outro adolescente dava-lhe cobertura. Os dois jovens foram presos e terão dito à polícia que eram vítimas de ‘bullying’ e tinham cinco alvos em mente para este ataque.



"Os alunos eram vítimas de bullying. Um veio com bomba e o outro com uma arma. A bomba foi explodida no pátio do colégio. Na carta encontrada na mochila de um dos alunos ele justifica-se sobre o que aconteceu. Ele sentia-se menosprezado e humilhado", revelou o delegado Denis Merino a acompanhar o caso.



As aulas foram suspensas e os alunos dispensados.