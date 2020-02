Alunos de 9 e 11 anos suspeitos de envenenarem professora em São Paulo

Dois alunos do quarto ano do ensino fundamental, um de 9 e outro de 11 anos, são os principais suspeitos de terem envenenado uma professora da escola onde estudam, a Escola Estadual Aniz Badra, localizada no Parque Cocaia, no bairro do Grajaú, extremo sul da cidade brasileira de São Paulo. A professora de 42 anos foi salva pelos médicos do Pronto Socorro Maria Antonieta, que lhe fizeram uma lavagem ao estômago e a medicaram contra o veneno.

De acordo com a polícia, que não pode revelar mais detalhes devido à pouca idade dos suspeitos, os dois estudantes colocaram veneno contra insectos na garrafa de água que a professora costuma usar na sala de aula. Num dos intervalos, quando a professora e os outros alunos saíram, os dois suspeitos abriram a garrafa, que a docente deixou em cima da mesa, e colocaram o veneno lá dentro.

Ao voltar à sala de aulas após o intervalo e ao beber água, a professora começou imediatamente a sentir-se mal. A rapidez com que a direcção da escola chamou socorro e o atendimento no hospital, localizado na mesma região, evitaram que sofresse sequelas mais graves.

A direcção da escola estuda agora as medidas a tomar em relação aos dois alunos, que não explicaram os motivos do seu acto, que poderia ter levado à morte da professora. Os estudantes dificilmente sofrerão qualquer punição judicial devido às idades e não poderão ser processados ou confinados a uma prisão para menores infractores, uma vez que os estabelecimentos correcionais deste tipo só aceitam condenados com mais de 12 anos.