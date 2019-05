Alunos de colégio espanhol pedem que uniforme das meninas tenha calças

Saia para as meninas, calças para os meninos? Atualmente esta questão pode já nem nos passar pela cabeça, no entanto, num colégio em Madrid, Espanha, as alunas lutam para que possam usar calças em vez de saias nos seus uniformes escolares.



No entanto, à Cadena Ser algumas alunas queixaram-se de que a saia as deixava desconfortáveis e que se sentem observadas. As menores protestam porque as saias levantam com o ar, algumas têm complexo físico ou porque não conseguem correr à vontade.

assinaram uma carta "há alguns meses" a pedir que as meninas pudessem usar calças nos seus uniformes.

"Quando recebemos a proposta, a o conselho escolar avaliou e decidiu adiar a decisão até 21 de junho, quando chega o final do curso", alegou o diretor Carbajo.



As famílias dos alunos apoiam a petição e chegam mesmo a assiná-la.

"Este pedido das crianças é muito importante e devemos levar isso em conta", diz uma das mães dos alunos."As meninas vêem como discriminatório o fato de não poderem usar calças compridas, há muitas atividades na escola que não conseguem fazer como o resto de seus colegas", explica.

A escola, que no seu site se define como uma defensora de "uma educação na moral cristã e valores humanos", diz que em nenhum momento pretenderam "restringir a liberdade dos menores".