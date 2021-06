Alunos de Oxford causam polémica por retirarem fotografia de rainha Isabel II de sala da faculdade

Vários alunos da faculdade de Oxford, em Inglaterra, votaram para retirar o quatro da rainha Isabel II de uma sala comum da instituição por considerarem que "a monarca e a monarquia britânica representam a história colonial recente do país".

O secretário de estado para a educação britânico considerou o ato dos alunos completamente "absurdo", mas o presidente da faculdade saiu em defesa dos estudantes e revelou que a decisão de colocar o quadro na sala tinha sido de antigos alunos bem como a nova decisão e que a faculdade se encontra de fora da equação.



Citada pelo jornal inglês The Guardian, a diretora refere ainda que "ser estudante é mais do que estudar. Trata-se de explorar e debater ideias. Às vezes, trata-se de provocar a geração mais velha. Parece que isso não é tão difícil de fazer nos dias de hoje".



Representante do Governo britânico escreveu na rede social Twitter que a rainha "é a chefe de estado e um símbolo do que há de melhor no Reino Unido. Durante o longo reinado, ela trabalhou incansavelmente para promover os valores britânicos de tolerância, inclusão e respeito em todo o mundo".