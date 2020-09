Alunos em choque após professora revelar verdadeira identidade

Jessica A. Krug, u

George Washington, revelou que mentiu durante toda a vida sobre a sua etnia. Autodenominava-se negra mas escreveu, recentemente, um texto em que divulgou que é branca."Na minha vida adulta evitei a minha experiência vivida como uma criança judia branca no subúrbio do Kansas" disse a professora. Assim, assumiu várias identidades de origem negra, nomeadamente, norte-africanas e da comunidade nos Estados Unidos.Antigos alunos da professora ficaram chocados com a revelação. Uma ex aluna contou à CNN que a professora apresentava-se como uma mulher de origem negra, cheia de energia e orgulho por ensinar sobre a sua própria cultura, que na verdade não é.A universidade já prestou declarações e dizem que estão a investigar a situação.Nas redes sociais são muitos os que demonstram a sua indignação perante a atitude da professora que segundo os cibernautas descredibiliza a cultura negra.