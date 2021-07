Alunos ingleses utilizam sumo de laranja para obterem falsos positivos em testes à Covid-19

O secretário-geral da Associação de Diretores Escolares alerta para este comportamento por parte dos estudantes, pedindo aos pais que "garantam que os testes não sejam mal utilizados". "Sugerimos aos alunos interessados em reações químicas que o melhor lugar para aprender sobre as mesmas é nas aulas", acrescentou.

Um grupo de alunos descobriu uma forma de conseguir testes positivos à Covid-19, aplicando sumo de laranja nas amostras.O fenómeno, avança o The Guardian, acontece devido à acidez da bebida, que reage ao conteúdo dos testes. Coca-Cola e ketchup são outros alimentos que permitiram obter falsos positivos, para poderem faltar à escola.Um professor da Universidade de Birmingham, Jon Deeks, criticou o método. "Falsos positivos não afetam só um pessoa. A sua família e as pessoas com quem convive vão ser prejudicadas com esta atitude egoísta", afirmou.