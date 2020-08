Alunos planeiam chumbar de ano para "aprender de verdade" em 2021

Até chegar 2020, chumbar de ano era algo que todos os alunos evitavam, no entanto, este ano é atípico até na forma de se ser aluno.



Alguns alunos do ensino secundário no Brasil decidiram fazer um pacto e chumbar propositadamente para que pudessem "aprender de verdade" em 2021.





A distância e nova forma de ensino a que a pandemia obrigou não foi fácil para a aprendizagem de muitos estudantes, daí a decisão inesperada."Não é que eu vou fazer de novo, eu só vou fazer, porque este ano eu não fiz nada", explica Júlia Almeida, estudante de 17 anos de Belo Horizonte, Minas Gerais, à BBC.A jovem partilhou nas redes sociais o porquê de ter tomado esta decisão e o vídeo já teve milhares de visualizações, comentários e reações, a maior parte a concordar com Júlia. Muitas revelaram mesmo ter tido o mesmo raciocínio de forma a aprender o que não conseguiram este ano lectivo.