Alunos voltam às aulas presenciais com subida de casos Covid e nova estirpe no Brasil

Centenas de alunos brasileiros têm retomado as aulas presenciais, interrompidas no ano passado devido à pandemia, no meio da incerteza provocada pela segunda vaga de infeções e uma variante mais infecciosa do coronavírus que causa a doença.

No Brasil, país com grandes diferenças geográficas e desigualdades socioeconómicas, a volta gradual dos estudantes às salas de aulas divide a população.

Muitas famílias temem que o ensino presencial provoque um aumento de casos de covid-19 no país, que contabiliza mais de 240 mil mortes e pelo menos 9,8 milhões de infetados pelo novo coronavírus.