Álvaro Sobrinho demite presidente das Maurícias

Gurib-Fakim demitiu-se após ligações a Álvaro Sobrinho.

A presidente das Maurícias, Ameenah Gurib-Fakim, demitiu-se depois de ver o seu nome envolvido num escândalo financeiro com o ex-presidente do Banco Espírito Santo Angola (BESA), Álvaro Sobrinho.



Uma fundação financiada por Sobrinho, a Planet Earth Institute (PEI) terá dado um cartão de crédito à presidente Gurib-Fakim, através do qual comprou joias e sapatos de marca, tendo gasto pelo menos 25 000 a título pessoal, revela uma investigação realizada pelo jornal ‘Express’.



Única mulher na presidência de um país em África, a bióloga de reputação internacional enviou uma carta de demissão à presidente da Assembleia Nacional das Ilhas Maurícias com efeitos a partir de 23 de março.



Álvaro Sobrinho fundou também a A&A Fondation, com sede nas Maurícias, que tem como diretor o português Joaquim Pinto, ex-administrador da Akoya Asset Management, empresa de gestão de fortunas de Michel Canals e Nicolas Figueiredo, de que Álvaro Sobrinho também era acionista, e que está no epicentro do caso ‘Monte Branco’, um dos maiores casos de branqueamento de capitais e fuga ao fisco que ainda não tem acusação formulada.



Sobrinho é também um dos maiores acionistas da Sporting SAD através da sociedade Holdimo.