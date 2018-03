Ama filmada a pontapear e a pisar crianças

Autoridades aconselharam os pais a esquecer o assunto.

Elisa Villegas Sanchez foi filmada a pisar, pontapear e a agredir com um comando da televisão um casal de gémeos. Os pais apresentaram os vídeos às autoridades mexicanas, mas foram aconselhados a esquecer o sucedido.

A mulher trabalhava em casa do casal há um ano quando as cenas de violência foram registadas.



O comportamento irrequieto das crianças perante a chegada da ama levou os pais a suspeitar da situação e a instalar um sistema de vigilância.

De acordo com o jornal Mirror, após visualizar as imagens das agressões, a polícia afirmou que "não existiam provas suficientes para avançar com um processo".

Os pais tornaram as filmagens públicas como forma de punir a mulher, uma vez que a lei não o iria fazer, e receberam várias ameaças de Elisa a exigir que as imagens fossem removidas da Internet.

O vídeo tornou-se viral e o caso pode agora chegar aos tribunais.