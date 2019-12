Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



Directo ? https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) 22 de dezembro de 2019

Natalia Escudero, repórter do programa The Morning, da televisão espanhola TVE, descobriu que tinha sido uma das venedoras da lotaria de Natal 'El Gordo' e comemorou em direto. "Amanhã não vou trabalhar", festejou a jornalista ao vivo na televisão nacional, este domingo.A jornalista estava a realizar um direto a partir de Alicante, na cidade de San Vicente del Raspeig, onde o prémio da lotaria especial foi sorteado."Eu tenho uma parte, não estou a brincar. Eu comprei um jogo", disse enquanto festejava com os restantes vencedores. O número do primeiro prémio foi o 29590 e Natalia conseguiu levar para casa cerca de 400 mil euros.Nas redes sociais, o vídeo já se tornou viral.