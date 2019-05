Amazon forçada a retirar da plataforma produtos infantis com altos níveis de chumbo

O procurador-geral do estado de Washington, nos Estados Unidos, chegou a acordo com a Amazon para eliminar daquela plataforma digital artigos escolares e joias infantis com níveis elevados de chumbo e outros metais tóxicos.

Uma investigação do procurador Bob Ferguson deu conta de que alguns materiais e joias para crianças vendidos através do portal do gigante de comércio eletrónico excediam em mais de 80 vezes o limite legal de chumbo.

Ao abrigo do acordo, a Amazon vai avançar ainda com 700 mil dólares (623 mil euros) "para financiar esforços de proteção ambiental, incluindo futuras investigações sobre produtos tóxicos para crianças", indicou Ferguson, em comunicado.