Amazon planeia despedir milhares de funcionários

A Amazon pode vir a despedir aproximadamente 10 mil pessoas a partir desta semana, avança o New York Times. A confirmar-se, será o maior despedimento na história da empresa.



Os cortes vão incidir nas funções corporativas e tecnológicas da empresa, nomeadamente nos setores de retalho, recursos humanos e organização dos aplicativos, referiram fontes anónimas com conhecimento no assunto ao jornal norte-americano.





Vindo a concretizar-se este despedimento em massa, representaria cerca de 3% dos colaboradores corporativos da Amazon e menos de 1% da sua força de trabalho global, que é de mais de 1,5 milhões pessoas.