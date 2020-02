Amazon vai investir 214 milhões de euros no Brasil para expandir serviço de nuvem

A multinacional norte-americana Amazon investirá 1.000 milhões de reais (214 milhões de euros) nos próximos dois anos no estado brasileiro de São Paulo, com o objetivo de expandir a sua infraestrutura de nuvem ('cloud') na América Latina.

A informação foi avançada esta quarta-feira pelo governo estadual de São Paulo, que dá conta que a 'Amazon Web Services' (AWS), o maior fornecedor de serviços de computação na nuvem do mundo, deseja aumentar a sua única infraestrutura do género na América Latina, localizada naquele que é o estado mais populoso e rico do Brasil.

Em concreto, a multinacional pretende expandir os centros de processamento de dados da sua empresa de computação na nuvem, assim como ampliar a sua oferta de serviços para apoiar o aumento "crescente" do número de clientes dos setores público e privado.

"Vamos gerar mais emprego, tecnologia e oportunidades também para as 'startups', inserindo o estado de São Paulo no contexto global", afirmou o governador de São Paulo, João Doria, em comunicado.

Já a Secretaria de Desenvolvimento Económico de São Paulo destacou o "salto tecnológico" que implica a nova ação da Amazon, uma plataforma que, presente num total de 22 regiões geográficas, oferece mais de 175 serviços completos para a computação em nuvem.

O investimento em São Paulo foi confirmado na terça-feira, numa reunião entre João Doria, a secretária de Desenvolvimento Económico de São Paulo, Patricia Ellen, e o vice-presidente mundial de políticas públicas da AWS, Shannon Kellogg.