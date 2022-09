Amazónia brasileira regista em agosto o maior número de incêndios em 12 anos

O Brasil registou 33.116 alertas de incêndio em agosto, o maior número para esse mês nos últimos 12 anos, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

O número de fontes de calor medido pelos satélites do INPE, órgão ligado ao Governo brasileiro, entre os dias 01 e 31 de agosto foi 16,7% superior ao medido no mesmo período do ano passado e é cerca de 25,9% superior à média registada pelo instituto desde 1998 (26.299).

Não se registavam alertas tão altos desde 2010, quando foram registados 45.018 incêndios florestais na parte brasileira da maior floresta tropical do mundo.