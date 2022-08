Amazónia brasileira registou num só dia o maior número de incêndios em 15 anos

O número de incêndios na Amazónia brasileira atingiu na segunda-feira o nível mais elevado em quase 15 anos, segundo dados oficiais divulgados hoje que mostram mais um sinal da destruição que afeta a maior floresta tropical do mundo.

Imagens satélite detetaram 3.358 incêndios em 22 de agosto, o maior número num só dia desde setembro de 2007, confirmou à agência France-Presse (AFP) um funcionário do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

O número é três vezes superior ao registado em 10 de agosto de 2019, conhecido como o "dia do fogo", quando agricultores brasileiros lançaram uma vasta operação de corte e queima no nordeste do país, que se espalhou para São Paulo, a cerca de 2.500 quilómetros de distância, provocando uma condenação internacional.