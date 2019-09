Presidente da Venezuela responsabiliza Bolsonaro pelos incêndios da Amazónia

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou esta sexta-feira o seu homólogo brasileiro, Jair Balsonaro, de entregar a Amazónia aos latifundiários, considerando que "estão a destruir" a maior floresta tropical do mundo.

"A Venezuela condena e repudia a atitude de Jair Balsonaro, no Brasil, de entregar a Amazónia aos seus amigotes, à oligarquia de latifundiários brasileira que a está a destruir (...) e elevamos a nossa voz de protesto e a nossa voz de solidariedade com o povo do Brasil", disse, fazendo alusão aos incêndios que se registam naquele que é tido como o pulmão verde do mundo.

Nicolás Maduro falava em Guarenas, a leste de Caracas, durante uma iniciativa ligada ao regresso às aulas, transmitida em direto e de maneira obrigatória pelas rádios e televisões do país.