Ambientalistas criticam falta de ações concretas na Cimeira da Amazónia

Várias organizações ambientalistas expressaram satisfação com os temas abordados na declaração final da Cimeira da Amazónia, realizada no Brasil, mas criticaram a falta de ações concretas que levem a soluções para a maior floresta do planeta.

"Este é um acordo bastante inicial, um primeiro passo, mas ainda não dá nenhuma resposta concreta ao mundo em que estamos a viver", disse o diretor executivo do Observatório do Clima, Marcio Astrini, uma rede de mais de 70 organizações ambientais do Brasil.

"Não é possível que, num cenário destes, oito países amazónicos não consigam fazer uma declaração em letras maiúsculas de que a desflorestação tem de ser zero e que a exploração de petróleo no meio da floresta tropical não é uma boa ideia", acrescentou, referindo-se à Declaração de Belém, assinada na terça-feira no estado brasileiro do Pará.