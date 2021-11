Ameaça de bomba em voo obriga a evacuar aeroporto da Corunha

O alerta surgiu a partir de uma chamada anónima para o 112. A ligação anónima alertou sobre um explosivo no voo V7 3538 da Volotea que transportou 105 passageiros e seis tripulantes, avançou o jornal La Vanguardia.





Leia também Falso alarme de bomba provoca grande aparato no aeroporto da Praia em Cabo Verde A operação foi assumida pela Guarda Civil após a mobilização de um grande destacamento policial. Outras tropas, como bombeiros e policiais, também se deslocaram para o local.

O aeroporto da Corunha, em Espanha, ativou o plano de emergência devido a ameaça de bomba em voo vindo de Bilbau.De acordo com o jornal Telecinco já haveria um detido.O voo aterrou no aeroporto da Corunha, proveniente de Bilbao, por volta das 07h30 e os passageiros desembarcaram e foram transferidos para uma sala de espera do aeródromo.