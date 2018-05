Ameaça de bomba encerra estações de metro em Kiev no dia da final da Champions

Autoridades já estão no local a investigar a situação.

13:14

Cinco estações de metro foram encerradas este sábado em Kiev, na Ucrânia, devido a uma ameaça de bomba.



"As estações estão fechadas e as autoridades estão no local à procura de indícios", revelou um operador do metro, citado pela Reuters.



"Recebemos várias chamadas anónimas que davam conta de bombas nas estações de Dnipro, Hydropark, Livoberezhna, Arsenalna e Heroiv Dnipra", pode ler-se numa publicação do Metro de Kiev no Twitter.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="uk" dir="ltr">?????! ???????? ???????? ?????? ??? ????????? ??????? - "??????", "?????????", "???????????", "??????????" ?? "?????? ??????".<br>??????? ???????? ??? ?????????, ??????????? ?????????. <a href="https://t.co/UKmeTpIqVU">pic.twitter.com/UKmeTpIqVU</a></p>— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) <a href="https://twitter.com/kyivmetroalerts/status/1000327976645427201?ref_src=twsrc%5Etfw">May 26, 2018</a></blockquote>

Este sábado realiza-se a final da Champions, na qual o Real Madrid vai defrontar o Liverpool.