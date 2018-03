Ameaça de bomba leva a evacuar supermercado em França

Alvo é o supermercado da cadeia Carrefour, no norte de França.

Uma ameaça de bomba levou a evacuar um supermercado da cadeia Carrefour em Pontorson, no norte de França. O site La Manche Livre diz que o alerta chegou às autoridades por volta das 11h00 locais (10h00 em Portugal), com o gerente da loja a avisar que tinha recebido uma ameaça de bomba.O site francebleu.fr conta uma versão diferente. Diz que um homem entrou no estabelecimento e que o seu comportamento bizarro alertou os funcionários e clientes que estava no espaço. As autoridades foram chamadas e o edifício evacuado, não sendo claro se o suspeito em questão - que testemunhas dizem estar embriagado - terá ficado na loja. Fala-se, igualmente, de uma ameaça de bomba.Estão no no local equipas dos bombeiros e da polícia, para verificar a veracidade da ameaça, que surge poucos dias depois de um atentado a tiro num supermercado do sul de França, que fez quatro mortos e vários feridos, incluindo um emigrante português.