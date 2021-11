Ameaça de bomba obriga a evacuar duas universidades de elite de Nova Iorque

A Universidade Cornell

emitiu um alerta e evacuou vários prédios do campus, ao mesmo tempo que pediu aos alunos que evitassem a faculdade de direito e outros prédios.



CornellALERT: Ithaca Campus Law enforcement is on site and investigating campus bomb threat. Security perimeter is in place. Continue to avoid central campus.

Foram evacuadas duas das melhores universidades de Nova Iorque este domingo depois de receberem ameaças de que seriam colocadas bombas nos edifícios.em Ithaca

Já a Universidade de Columbia na cidade de Nova Iorque, com cerca de 31 mil alunos, também evacuou três prédios depois de receber ameaças de bomba, de acordo com o jornal estudantil Columbia Spectator.

"A Universidade aconselha que as pessoas fiquem longe dos prédios até novo aviso", disse o jornal num tweet.



A universidade acabou por concluir que a ameaça foi considerada "não confiável".



UPDATE: Following an investigation, today’s bomb threats were deemed not credible by the NYPD and the campus buildings have been cleared for reoccupancy. We thank those individuals affected for their patience and cooperation in evacuating.