Ameaça de bomba obriga a evacuar avião da Lufthansa com 135 pessoas a bordo em Belgrado

Um avião da Lufthansa com destino a Frankfurt, na Alemanha, foi evacuado no aeroporto de Belgrado, Sérvia, esta quinta-feira, devido a uma ameaça de bomba a bordo.Segundo avança a Reuters, o aparelho transportava 130 passageiros e cinco tripulantes que tiveram de ser retirados do avião que também foi retirado da pista."A polícia está a investigar se é falso alarme e também está a trabalhar para identificar a pessoa em questão que lançou o pânico", disse o ministro do Interior em comunicado.De acordo com a mesma fonte, o avião está a ser examinado pelas autoridades.