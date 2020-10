Ameaça de bomba obriga a evacuar centro comercial em Londres

Um centro comercial em Kingston, na zona oeste de Londres, foi evacuado devido a uma ameaça de bomba, na manhã desta quarta-feira.

As autoridades britânicas fecharam todas as estradas ao redor do centro comercial, a ponte Kingston e os autocarros e o trânsito foi direcionado para outra zona.

Segundo a imprensa britânica, a ameaça foi feita a uma loja John Lewis, no centro comercial Bentall Center, perto das 10h00 desta quarta-feira.



A Polícia está agora a investigar as circunstânicas, mas descarta a possibilidade de "terrorismo", avança o DailyMail.





At approx 09:47hrs on Wednesday, 28 October, police were contacted by a department store at Wood Street, Kingston where a bomb threat had been received.



The store has been evacuated and London Ambulance Service are in attendance as a precaution. There are no reported injuries.