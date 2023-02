Pacote suspeito junto à embaixada dos EUA em Londres lança alerta de segurança

A embaixada dos Estados Unidos da América, em Londres, esteve esta quarta-feira sob estado de alerta devido a um pacote suspeito que foi colocado na parte de fora do edíficio."A embaixada dos Estados Unidos está de volta às operações normais. As autoridades locais investigaram um pacote suspeito que estava na parte de fora da embaixada", disse a conta oficial da embaixada dos EUA em Londres no Twitter.Os trabalhadores foram retirados da embaixada dos Estados Unidos da América em Londres, no Reino Unido, esta quarta-feira, devido a uma ameaça de segurança.A embaixada esteve fechada e os civis que permaneceram no seu interior foram aconselhados a baixarem-se e afastarem-se das janelas, segundo a agência Reuters. A polícia de Londres teve conhecimento do alerta.