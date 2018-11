Ameaça do nacionalismo para a paz assinalada por Macron e Merkel

"O mundo em que vivemos está fragilizado pelas crises que desestabilizam as nossas sociedades", sublinhou o chefe de Estado francês na abertura do Fórum de Paris sobre a Paz.

A ameaça do nacionalismo para a paz no mundo foi assinalada este domingo pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e pela chanceler alemã, Angela Merkel, na abertura do Fórum de Paris sobre a Paz.

Macron e Merkel, que no sábado protagonizaram um encontro histórico em Compiègne, norte de Paris, no lugar onde a Alemanha e as potências aliadas assinaram o Armistício da Primeira Guerra Mundial, alertaram para as ameaças que ensombram o futuro.

"O mundo em que vivemos está fragilizado pelas crises que desestabilizam as nossas sociedades", sublinhou o chefe de Estado francês.