Ameaças na cidade inglesa de Plymouth fecham escolas

Doze estabelecimentos de ensino receberam avisos de perigo para crianças.

14:28

Várias escolas da cidade inglesa de Plymouth foram esta quarta-feira encerradas, com as crianças retidas dentro dos estabelecimentos, depois de receberem vários emails com ameaças de perigo para as os alunos.

As escolas não estão a deixar os jovens sair, apesar dos pais terem sido chamados para os ir buscar.

De acordo com o jornal The Herald, pelo menos 12 escolas receberam emails com ameaças de que as crianças iriam magoar-se ao sair dos estabelecimentos de ensino, contudo, ainda não é claro o que dizem os avisos em concreto.

A mesma fonte adianta que, a funcionária de uma das escolas disse aos pais que se tratava de uma ameaça terroristas e que as crianças seriam atropeladas à saída.