América do Sul alerta contra "ações unilaterais" nas tensão entre Venezuela e Guiana

Países sul-americanos alertaram esta quinta-feira a Venezuela e Guiana contra "ações unilaterais" e mostraram-se preocupados com a tensão crescente entre os dois países.

O pedido foi feito numa declaração divulgada no final da cimeira bianual do Mercosul (Argentina, Bolívia, Brasil, Uruguai e Paraguai), realizada no Rio de Janeiro, que também foi assinada pelo Chile, Colômbia, Equador e Peru.

Em comunicado, "os Estados Partes do Mercosul manifestam a sua profunda preocupação com a elevação das tensões entre a República Bolivariana da Venezuela e a República Cooperativa da Guiana".