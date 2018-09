Americano detido por racismo ao recusar ser atendido no Rio de Janeiro

Anthony Barrow deve ver a sua situação ser definida pela justiça brasileira durante esta quinta-feira.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 15:02

Um turista norte-americano foi detido esta quarta-feira na cidade brasileira do Rio de Janeiro por racismo, um crime grave no Brasil.



Anthony Barrow, que manteve uma postura de discriminação racial até na esquadra para onde foi levado, deve ver a sua situação ser definida pela justiça brasileira durante esta quinta-feira.

A denúncia foi feita por um jovem de raça negra que trabalha como monitor no Museu de Arte do Rio, depois de o turista se ter recusado a ser atendido por ele por esse motivo.



Barrow tinha ido visitar o museu, na Praça Mauá, na zona portuária da capital fluminense e, quando o monitor se aproximou para o receber e dar informações, o norte-americano simplesmente virou-lhe as costas, ignorando-o.

Como o jovem insistiu ao perguntar ao visitante se gostaria de receber informações e visitar o museu, Barrow afirmou que não queria ser atendido por negros e saiu.



Pouco depois, o monitor que tinha sido discriminado pelo turista soube que uma colega sua, também de raça negra, que encontrou a chorar no lado de fora do museu, já tinha sido alvo da mesma reação por parte do mesmo visitante.



O jovem chamou a polícia e os agentes conseguiram localizar e deter o estrangeiro nas proximidades. Na esquadra para onde foi levado, Anthony Barrow, sempre de acordo com narrativas dos funcionários do museu e da própria polícia, manteve a sua postura discriminatória e recusou prestar depoimento a agentes de raça negra.

Até no momento em que foi levado para uma cela, Barrow foi inflexível, sendo que sou aceitou ser revistado por um agente de pele mais clara. O Consulado dos EUA foi chamado e está a dar apoio jurídico ao cidadão do seu país.

O Museu de Arte do Rio de Janeiro emitiu um comunicado condenando veementemente a atitude racista do turista, mostrando-se solidário com os seus funcionários.



A direção do museu adiantou que vai tomar todas as medidas possíveis para que o homem em questão não fique impune.