Parte destas percentagens tem a ver com o menor número de casamentos e com o envelhecimento da população.



Para além disto, menos casais estão a viver juntos.

As estatísticas referem que as pessoas mais instruídas e com salários mais altos são as mais propensas a viver com um parceiro ou casar.





O Programa de Pesquisa Social, desde 1986 , pergunta aos participantes se têm um parceiro fixo. No ano passado, 30% dos adultos de 25 a 54 anos referiram que não tinham um parceiro fixo. Em 1986, a percentagem era de 20%. Há uma maior tendência para os mais jovens serem solteiros, e o mesmo se passa em relação ao sexo.

Uma pesquisa da Universidade de Monmouth em 2022



Leia também O seu relacionamento está mais forte com a pandemia? Pode ser por estas 5 razões descobriu, no entanto, que apenas 55% dos americanos em relacionamentos geralmente recebem um cartão de Dia dos Namorados do seu parceiro. Mais uma vez, é entre a geração mais jovem que o amor parece estar menos no ar. A clara maioria (64%) dos americanos com 55 anos ou mais que estão num relacionamento dizem que geralmente recebem um cartão do seu parceiro. Essa percentagem desce para 57% nas idades entre os 35 e 54 anos e apenas 41% na faixa etária dos 18 aos 34 anos.



Por outro lado, a taxa de divórcios atingiu o seu nível mais baixo neste século em 2019, de acordo com o Sistema Nacional de Estatísticas Vitais do CDC/NCHS . Houve 2,7 divórcios por mil pessoas na população, número que está abaixo dos 4 por mil no ano de 2000.



Cerca de 62% dos americanos com idades entre 25 e 54 anos vivem com um parceiro ou eram casados, de acordo com um estudo do Pew Research Center de 2021. Em 1990, a percentagem dos casais que viviam juntos era 71%.