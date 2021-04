Amesterdão prepara boom de turismo pós-pandemia e limita sexo e canábis

A cidade mais visitada da Holanda, agora mais recatada do que nunca devido à ausência de turismo provocada pela pandemia de Covid-19 está a preparar o regresso à normalidade. Como grande parte do mundo, a cidade dos canais está mais tranquila do que nunca, mas os residentes e comerciantes querem que o frenesim cosmopolita volte o mais rapidamente possível.



"Por esta altura já temos saudades dos nossos turistas", diz Sonia Philipse, proprietária de um restaurante, ouvida pelo "The New York Times". A vontade de Sonia não é consensual. Numa cidade pressionada por visitantes externos, muitos moradores aprenderam a viver com tranquilidade. A opção não é fácil.





O sossego ou os milhões dos turistas, as opiniões dividem-se. Entretanto, alguns preparam o previsível regresso dos visitantes o que, em Amesterdão, é também sinónimo de turismo sexual e uso livre de canábis. Pode ser tempo de regulamentar a anarquia que reinava, por exemplo, no bairro vermelho da cidade, uma zona antiga onde florescem as montras com prostitutas seminuas à espera de clientes.Na cidade onde a prostituição é legal e regulamentada, admite-se a deslocação de trabalhadores do sexo para fora da cidade. Outra das medidas a prometer polémica tem a ver com a venda livre de canábis nos famosos (e legais) ‘coffeeshops’. Até agora de venda livre, há várias petições para impedir a venda de drogas leves aos visitantes e evitar, assim, que Amesterdão se torne cada vez mais um paraíso do consumo livre de canábis.Ambas as medidas prometem polémica e opositores firmes enquanto a cidade prepara o regresso de turistas.