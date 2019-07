Amesterdão quer acabar com a Red Light District tal como a conhecemos

A autarca ambientalista Femke Halsema apresentou, esta quarta-feira, dia 3, um projeto de reformulação onde pretende acabar com o excesso de turistas e o combate à prostituição legal, na Red Light District, em Amesterdão.

Femke Halsema acredita que a cidade está pronta para uma mudança em relação aos bordéis nas vitrinas, onde as prostitutas ficam totalmente expostas.





A autarca e cineasta holandesa pretende colocar cortinas para acabar com as montras, fechar todos os bordéis no centro da cidade e intensificar as permissões de trabalho para regularizarem a profissão.

As propostas presentes no relatório "O Futuro da Prostituição nas Vitrinas de Amesterdão" também incluem um projeto mais abrangente para uma nova zona de prostituição afastada do centro.



Ao longo deste mês, a deputada pretende reunir-se com prostitutas e comerciantes locais, de modo a serem discutidas as propostas.

A 'Red Light District' em Amesterdão é uma das áreas mais visitadas da cidade, com cerca de 18 milhões de turistas por ano e onde cerca de 600 prostitutas se "vendem" em vitrinas, após se registarem na câmara e pagarem os impostos sob as suas rendas.