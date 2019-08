Um grupo de amigas que enterrou uma 'cápsula do tempo' em 1997, com previsões sobre o que seria o futuro de cada uma, voltou a reunir-se, 22 anos depois, e resgatou o objeto há muito enterrado.



As recordações continham desenhos de como seriam as suas vidas, anotações dos seus diários com as carreiras e homens do seu futuro. Surpreendentemente, as previsões feitas quando tinham 15 anos acabaram por tornar-se factos da vida de cada uma.

Gemma Lynch, Emma Page, Sian McGreary, Gemma Albiston, Gemma Roughsedge e Katy Wynne perderam o contacto após saírem da escola onde todas andavam, em Cheshire, Inglaterra.



Emma entrou em contacto com as amigas no Facebook após ter lido uma história que a fez recordar a 'cápsula do tempo' há muito guardada.



As amigas, atualmente com 37 anos, reuniram-se em julho em Helsby Hill com pás e detectores de metal para encontrar o cilindro de aço que continha as memórias do grupo.



As previsões de carreira de quatro das amigas estavam corretas: Emma tornou-se professora de escola primária, Gemma Albiston trabalha com animais, Gemma Lynch foi professora durante 13 anos e Sian tornou-se funcionária de escritório.



"Escrevíamos cartas umas às outras e previsões e algumas delas estavam corretas", revelou Emma.



O grupo de seis amigas afirma que acima de tudo esta cápsula do tempo é sobre a amizade que, apesar de interrompida pelo tempo, se mantém. A cumplicidade e carinho umas pelas outras é notória nas imagens partilhadas nas redes sociais.