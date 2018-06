Amigos casam para cumprir promessa feita há 37 anos

Pacto consistia em casar se ambos estivessem solteiros aos 50 anos.

08:53

Dois amigos de longa data cumpriram a promessa de casar caso estivessem solteiros aos 50 anos.

Kimberley Dean, de 51 anos e Ron Palmer, de 54, foram namorados na adolescência, quando frequentavam a Saint Agnes School, em Minnesota, mas a relação terminou.

No entanto, Dean e Palmer nunca perderam a ligação, mantendo a amizade e informando o ‘outro’ sempre que iniciavam uma relação. Um dia, durante uma chamada telefónica, os amigos chegaram mesmo a combinar que se estivessem solteiros quando completassem 50 anos, casariam. E assim foi.

"Eu queria viver a minha vida e fui honesto com ela. Pensei que todas as raparigas fossem iguais, mas a verdade é que nunca tive uma ligação tão boa com outra pessoa, como tive com ela", avançou Ron à revista People, confirmando que durante estes 37 anos recorreu à amiga sempre que teve um problema, mesmo quando estava a namorar com outra pessoa.



"Sempre completámos as frases um do outro e rimos muito, de piadas estúpidas. Somo como um Yin-yang. (...) O conselho que dou a todos é que, seja amizade ou amor, se têm um parceiro, não desistam", rematou.



A namorar desde 2016, casaram há cerca de uma semana, segundo avançou a revista.